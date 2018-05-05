الحبوني: 1.1 مليون راجعوا عيادة الكيش

كشف مدير العيادة العامة لمجمع الكيش الدكتور عزالدين الحبوني، أن العيادة تستقبل يوميا حوالي 500 متردد، وفي الفترة من شهر يونيو 2015 وحتى الشهر ذاته من العام 2017 راجعنا أكثر من 1.1 مليون شخص، وبالمتوسط فإن العيادة تستقبل 900 ألف متردد سنويا.

وقال الحبوني في لقاء خاص مع “218 نيوز”، إن العيادة العامة تم افتتاحها في فترة السبيعنات، لتغلق من 2009 لإجراء أعمال الصيانة، حيث أبرمت عقود الصيانة في 2009، واستكمل العمل في العام 2012.

وأضاف أنه قدم مقترحات لرئيس الحكومة بشأن تشغيل العيادات، وتم تكليفه بإدارة عيادة الكيش في 2014، وكانت حينها خالية تماما من أي تجهيزات طبية، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على العناصر الطبية الوطنية في تركيب الأجهزة.

وذكر الدكتور الحبوني، أنه تم افتتاح العيادة في شهر 6 العام 2015، لكن قبل ذلك واجهتها مشاكل في وصول المعدات الطبية بسبب الأحداث الأمنية، لكن وبتعاون المسؤولين في وزارة الصحة والمجلس البلدي تم افتتاحها بكافة التخصصات- اكثر من 22 تخصصا- وبحلة جديدة واعتمدت على المهنية والكفاءة.

ولفت إلى أنه من ضمن الصعوبات التي واجهة عيادة الكيش، هو افتتاحها في ظل إغلاق باقي المستشفيات كالأطفال والجمهورية و7 اكتوبر والهواري، بسبب الحرب ضد الجماعات الإرهابية، فأصبح لزاما علينا أن نقدم الخدمة للمواطنين من تاريخ الافتتاح حتى هذا اليوم.

وقال الدكتور عزالدين الحبوني إن الضغط يتركز على قسم الطوارئ أطفال وباطنية، بالإضافة إلى قسم التطعيمات، مضيفا أن قسم العيون يتردد عليه 120 شخصا يوميا، وكذلك أقسام الجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأيكو والقلب و”الترا ساوند”، يتردد عليها مراجعون بأعداد متفاوتة.

وأكد الحابوني أن نقص الإمتدادات الطبية أثر على عمل العيادة، في ظل شح المواد والمستلزمات، لكن المسؤولين بوزارتي الصحة والمالية، والمجلس البلدية تعاونوا مع وضع العيادة.

وبشأن طرق توظيف الأطباء في العيادة، ذكر الحبوني أن عيادة مجمع الكيش فيها لجنة علمية لديها جدوال وتقوم بدارسة النقص، وتنشر الإعلانات وتستقبل في الملفات، ولديها معايير لاختيار الكفاءة والمهنية.

وأشار إلى أن عيادة مجمع الكيش تسعى لعقد مع اتفاقية مع جامعة العرب الطبية لتكون عيادة تعليمية تستقبل للطلبة وتدربهم.

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