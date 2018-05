“سيالة” يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعديل قرار مجلس الأمن حول تجميد الأرصدة الليبية

المتوسط :

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة، اليوم السبت على هامش مشاركته في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي ، مع نظيره الكويتي حالد الجار الله في العاصمة البنغلاديشية داكا –بحث-دور الكويت كعضو في مجلس الامن للمساهمة في تعديل قرار مجلس الأمن بشأن الأرصدة الليبية المجمدة.

وأوضح الوزيران،خلال لقائهما أيضا، أن التجميد لايعني حجب حق الادارة لأرصدة هي ملك للشعب الليبي، كما بحثا قضية حظر تصدير السلاح الى ليبيا بحجة التخوف من اذكاء الفتنة ومن استعمال السلاح في اشعال الحرب الاهلية وتأثير ذلك على الاجهزة التابعة للدولة في مكافحة الارهاب .

من جانبه أكد وزير الخارجية الكويتي، موقف بلاده بدعم طلبات ليبيا في مجلس الامن.

