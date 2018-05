بلدية بنغازي تعلن عن الأماكن المخصصة لاحتفالات ثورة الكرامة

المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي عن الأماكن المخصصة لاحتفالات ثورة الكرامة والتي ستقام يوم الاثنين المقبل.

وقالت بلدية بنغازي، خلال بيان لها اليوم السبت،” أنه في الوقت الذي تهنئ فيه الأحرار من شعبنا العظيم بالعيد الرابع لثورة الكرامة فإنها تعلن للراغبين في المشاركة في الاحتفالات الكبرى التي تقام بهذه المناسبة يوم الاثنين الموافق يوم 7 مايو المقبل بأن التجمع للمشاركين في الاحتفال سيكون في الأماكن التالية: ساحة الكيش وساحة تيبستي ونادي الأهلي بمنطقة قاريونس ونادي النصر”.

وأكملت البلدية، ” كما ستقام الاحتفالات في نادي الهلال ونادي التحدي ونادي النصر ونادي الهلال ونادي السواعد ونادي بنغازي الجديدة ونادي المختار بمنطقة القوارشة “.

وأضافت البلدية، ” إنه سيتم نقل المحتفلين من التجمعات المحددة من الساعة الثانية عشر إلى الواحدة ظهرا”.

