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سيالة يطلب الدعم لتحريك “الأرصدة المجمدة”

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، السبت، مع وزير خارجية الكويت خالد الجار الله، دعم طلب ليبيا بتعديل قرار مجلس الامن بشأن تجميد الأرصدة الليبية.

وجاء لقاء سيالة والجار الله، على هامش مشاركته في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي، في عاصمة بنغلاديش دكا.

وناقش الجانبان الدوري الذي من الممكن أن تلعبه الكويت في مجلس الأمن للمساهمة في تعديل قرار المجلس بشأن تعديل قرار تجميد الأرصدة الليبية من أجل مصلحة الشعب.

وأوضح سيالة فائدة تعديل القرار على ليبيا، كما تطرق إلى موضوع حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وتأثير ذلك على الأجهزة العاملة في مكافحة الإرهاب.

من جهته، طمأن الجار الله بسأن دعم الكويت لطلبات ليبيا في مجلس الأمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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