850 ممرضة فلبينية لـ”طرابلس الطبي”

أبرم مركز طرابلس الطبي، اتفاقا لاستجلاب 850 ممرضة من الفلبين، للعمل ضمن أقسام المركز المتعددة، بغرض تعزيز الكادر الموجود وسد النقص.

وقال مدير عام مركز طرابلس الطبي نبيل العجيلي، وبحسب “وال- طرابلس”، إن المركز بصدد دعم كادر المهن الطبية المساعدة بـ850 ممرضة فلبينية، مضيفا أنه الاتفاق تم مع السفير الفلبيني بليبيا.

وأشار إلى أن أن موعد وصول الممرضات سيكون بعد حلحلة المشاكل المالية المعنية بالتحويلات لـ100 ممرضة فلبينية يمارسن العمل في أقسام المركز الطبي منذ العام 2014.

يشار إلى أن غالبية المراكز الطبية والمشافي في ليبيا تعاني من نقص في العناصر التمريضية نتيجة مغادرة الكوادر الأجنبية البلاد بسبب الظروف الأمنية أو تأخر الدولة في تحويل مرتبات هذه الكوادر.

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