المتوسط :

اجتمع عدد من أعيان وحكماء مناطق جبل نفوسة ،مساء اليوم السبت، بمقر المجلس البلدي الحوامد.

وتناول الاجتماع بحث المصالحة الوطنية في البلاد ، كما تم إقرار تشكيل المجلس الاعلى للمصالحة بالمدن والمناطق الواقعة في نطاق جبل نفوسه بالكامل.

