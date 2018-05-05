عميد الأكاديمية العربية الأفريقية للدارسات يزور طبي طبرق

تفقد عميد الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات و التدريب صباح اليوم السبت مركز طبرق الطبي وعقد خلال زيارته اجتماعا مع وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج عبد الله الجالي، وأطباء مركز طبرق الطبي.

وأكد مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن اللقاء أكد على إمكانية فتح برنامج “الدبلومة” في مختلف التخصصات الطبية داخل مركز طبرق الطبي ، من بينها تخصص النساء والولادة، والباطنة.

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