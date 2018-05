مركز طرابلس الطبي يستعين بــ 850 ممرضة فلبينية

المتوسط:

اتفق مركز طرابلس الطبي مع السفارة الفلبينية في ليبيا بالاستعانة بـ 850 ممرضة من الفلبين، للعمل ضمن أقسام المركز المتعددة

وقال مدير عام مركز طرابلس الطبي نبيل العجيلي، خلال تصريحات صحفية له،” إن المركز بصدد دعم كادر المهن الطبية المساعدة بـ 850 ممرضة فلبينية”.

وأضاف العجيلي،” أنه الاتفاق تم مع السفير الفلبيني بليبيا وأن موعد وصول الممرضات سيكون بعد حلحلة المشاكل المالية المعنية بالتحويلات لـ 100 ممرضة فلبينية يمارسن العمل في أقسام المركز الطبي منذ العام “2014.

