أكد المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، ” إن القوات المسلحة تدك اوكار الجماعات الإرهابية في محور الظهر الحمر جنوبي مدينة درنة بمدفعية الهاوزر”.

وأضاف صبره، ” إن القوات المسلحة تدمر مدرعة وآليه للجماعات الارهابية بدرنة المتحصنة بتبات الحيله وتم تدميرهم بالكامل واشعال النيران بهم”.

وأوضح صبره، ” إن هناك أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين”.

