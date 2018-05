خاص -المتوسط :

شن سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان الجوية بالقوات المسلحة، غارة جوية على أوكار الإرهابيين في مدينة درنة ماأسفر عن مقتل أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي

وأفاد مصدر عسكري، في تصريح خاص للــ “المتوسط” أن الإرهابي يدعي ” صالح يوسف الماجري ” مواليد 1992 قتل إثر ضربة جوية من قبل الطيران الحربي الليبي علي إحدى النقاط التابعة لتلك العناصر في محور ” الحيلة ” جنوبي المدينة

