“سيالة” يبحث مع نظيرته الكندية في داكا سبل التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” امس السبت، في العاصمة البنغلاديشية داكا، مع وزيرة خارجية كندا ” كريستيا فريلاند “العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء،على هامش مشاركتهم في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي، حيث بحثا الوزيران أيضا سبل استئناف عمل سفارة كندا من العاصمة طرابلس والتعاون في مجالات قطاعات النفط والغاز والطاقة والتعليم

من جانبه،وجه سيالة الدعوة لوزيرة الخارجية في كندا لزيارة ليبيا ولكل رجال الاعمال ومدراء الشركات والمستثمرين للتباحث مع نظرائهم الليبيين في مجالات الاستثمار والتجارة والبناء والتعمير .

