33 نائبا يطالبون النائب العام بفتح تحقيق في قضايا فساد ومحسوبية

33 نائبا يطالبون النائب العام بفتح تحقيق حول تصريحات “الحاسي”

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، النائب العام بفتح التحقيق في أية قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة او منصب بغير وجه حق او استناد قانوني، توجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف او مسؤول، أيا كانت صفته او مكانته الوظيفية.

ودعا، الأعضاء في بيان لهم أصدروه، مساء أمس السبت، ووقع عليه 33 نائبا، تحصلت المتوسط على نسخه منه، النائب العام بالشروع في التحقيق حول القضايا التي أثيرت إعلامياً، عن طريق القنصل العام السابق لدولة ليبيا، في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية “عادل الحاسي”واتخاذ إجراءات رفع الحصانة، عن اي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا، والجهات التابعين لها، وذلك منعا للتلاعب، والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام، وهيبة الدولة، وسيادة القانون بالداخل والخارج.

نــــــــــــص البـــــيان

