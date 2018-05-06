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القوات البحرية تعلن حالة الطواريء بمحاور درنة

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط :

أعلنت كتيبة مشاة البحرية حالة الطواريء لمدة يومان في مدينة درنة، مناشدة عناصرها الغير مشاركين بضرورة التجمع  بمحور الساحل –كرسة  صباح اليوم الأحد .

وأفاد المسنق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار “عبدالكريم صبره”، في تصريح خاص للــ”المتوسط” انه تم استدعاء القوات البحرية بقيادة النقيب محمد المجدوب، وأكدت الكتيبة بأن المتغيبون سيتعرضون لأقصى العقوبات بناء علي تعليمات رئيس اركان القوات البحريه اللواء فرج المهدوي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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