اخبار ليبيا الان

وزير الخارجية الكازاخستاني لــ”سيالة”: يؤكد دعمه لمطالب ليبيا في مجلس الأمن

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

التقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة”، أمس السبت، في العاصمة البنغلاديشية داكا مع وزير خارجية كازاخستان “خيرات عبد الرحمانوف” سبل دعم كازاخستان العضو في مجلس الامن لطلب ليبيا بشأن حظر الأسلحة و قرار فك الحظر عن الأرصدة الليبية المجمدة .

وتناول الوزيران، مناقشة طلب ليبيا استثناء بعض الاسلحة والمعدات العسكرية من الحظر التي يحتاجها الحرس الرئاسي وخفر السواحل لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية .

من جانبه أكد الوزير الكازاخستاني دعم كل الطلبات الليبية لدى مجلس الامن خلال الجلسات المقبلة .

The post وزير الخارجية الكازاخستاني لــ”سيالة”: يؤكد دعمه لمطالب ليبيا في مجلس الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك