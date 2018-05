المتوسط :

التقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة”، أمس السبت، في العاصمة البنغلاديشية داكا مع وزير خارجية كازاخستان “خيرات عبد الرحمانوف” سبل دعم كازاخستان العضو في مجلس الامن لطلب ليبيا بشأن حظر الأسلحة و قرار فك الحظر عن الأرصدة الليبية المجمدة .

وتناول الوزيران، مناقشة طلب ليبيا استثناء بعض الاسلحة والمعدات العسكرية من الحظر التي يحتاجها الحرس الرئاسي وخفر السواحل لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية .

من جانبه أكد الوزير الكازاخستاني دعم كل الطلبات الليبية لدى مجلس الامن خلال الجلسات المقبلة .

The post وزير الخارجية الكازاخستاني لــ”سيالة”: يؤكد دعمه لمطالب ليبيا في مجلس الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية