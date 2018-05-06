بالأسماء | غارات جوية ليلية تخلف قتيلين وجريح على الأقل فى صفوف ” شورى درنة “

ليبيا – شن سلاح الجو مساء السبت غارات مكثفة على عدد من مواقع تمركزات مسلحي مايسمى مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها .

وبحسب حسابات مقربة من المجلس فقد استهدف القصف مواقع فى منطقة الحيلة والظهر الحمر مخلفاً قتيلين وجريح على الاقل فى صفوف الجماعات الإرهابية .

وكشفت هذه الحسابات بأن القتيل الاول هو صالح الماجري الذي اصيب فى مواجهات مع الجيش قبل سنوات وغادر بحراً الى مصراتة بعد الاصابة اما القتيل الثاني هو محمد بودراعة .

وتلقى الماجري العلاج عقب وصوله الى مصراتة ثم انتقل منها الى اسطنبول حيث تلقى بقية علاجه قبل ان يعود مجدداً الى درنة بذات الطريقة .

ويأتي هذا القصف فى ظل تواصل وصول تعزيزات الجيش الى محيط المدينة والى قاعدة الابرق الجوية القريبة فيما اعلن المتحدث باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي السبت ان قواتهم توزعت على تمركزاتها ومحاورها بعد وصولها الى اطراف درنة .

وفقدت قوات الجيش يوم الخميس الماضي اربعة من عناصرها فى المحور الجنوبي ( الحيلة – الظهر الحمر ) بسبب لغم ارضي خلفته الجماعات الارهابية .

وقال المتحدث باسم شورى درنة محمد ادريس طاهر المنصوري ان قواتهم ستقاتل حتى آخر لحظة فيما بينت صور تداولها نشطاء على فيسبوك مباشرة قوات الشورى حفر خنادق فى محيط تمركزاتها .

واعتبر رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان اي عملية عسكرية فى درنة هي جريمة حرب تستهدف النساء والاطفال من سكان المدينة .

يشار الى ان الناطق باسم القوات المسلحة عميد احمد المسماري كان قد اعلن لـ المرصد بأن الجيش بات على اهبة الاستعداد لانطلاق المعارك مرجحاً انطلاقها فى اي لحظة تصدر فيها تعليمات المشير خليفة حفتر .

المرصد – خاص

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