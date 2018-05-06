بنغازي.. افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي لـ«إعادة أعمار مدينة بنغازي»

عين ليبيا

أفتتح صباح اليوم بفندق تيبستي السياحي المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة أعمار مدينة بنغازي وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومن الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة الليبية المؤقتة وعميد بلدية بنغازي ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

يشار إلى أن هذا المؤتمر الدولي سيساهم في وضع رؤية العلمية لإعادة الإعمار بمدينة بنغازي وذلك من خلال تلاقى الخبراء والمختصين في مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

الجدير بالذكر بأن هذا المؤتمر الدولي سيستمر لمدة (6) أيام ويكون تاريخ العاشر من شهر مايو الجاري موعد الاختتام.

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