“المهن الطبية” ببنغازي تكرم القابلة المثالية في يومها العالمي

كرمت نقابة المهن الطبية المساعدة ببنغازي، مساء أمس السبت، القابلة المثالية من العناصر الليبية والأجنبية، في احتفالية بمناسبة يومها العالمي تحت شعار “القابلات القلب النابض للولادة الآمنة”.

وتخللت الاحتفالية، التي أقيمت بقاعة مركز بنغازي الطبي، تكريم القابلات بأقسام النساء والولادة أيضًا وتقديم العديد من الفقرات الترفيهية.

ومن جهته، قال رئيس نقابة المهن الطبية المساعدة، صلاح المقصبي، إننا نحتفل باليوم العالمي للقابلات، لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوم به القابلة، فهي جزء لا يتجزأ من العمل الصحي.

وأضاف “المقصبي”، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن القابلات عنصر مهم في الرعاية الصحية، فهي تعتمد صحة وحياة الكثير من النساء والأطفال حديثي الولادة على الرعاية المقدمة من قبلهن.

وتابع: “القابلة لم تُعد تلك المرأة التي نشاهدها في مسلسلاتنا العربية؛ التي تساعد المرأة على وضع حملها معتمده على خبرتها فقط، بل هي إنسانة درست وتعلمت وتخصصت في المجال، ومارست عملها بمهارة وكفاءة ولها صلاحيات قانونية” .

