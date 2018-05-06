«أونيس» يحضر العرض المسرحي الليبي “كسور موزونة” في مهرجان المونودراما قرطاج

عين ليبيا

تشجيعاً للمشاركة الليبية في المهرجان الدولي للمونودراما قرطاج في الفترة من 30 ابريل إلى 5 مايو 2018 حضر رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس العرض المسرحي للفرقة المسرحية ذات الرمال في عرضها “كسور موزونة” رفقة وفد من الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للثقافة وتسهيل مهام المشاركة الليبية في المهرجان الدولي للمونودراما ويقام هذا المهرجان لأول مره بمشاركة 20 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، وصرح الأمين هامان عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان في دورته التأسيسية إن المشاركة الليبية المتمثلة في العرض المسرحي “كسور موزونة” ينافس بين 15 عرض تسابقي و 30 عرض شرفي ويعد هذا المهرجان من اكبر التجمعات الثقافية في مجال المونودراما.

كما يصاحب المهرجان أنشطة منها 7ورش فنية و 5 ندوات ثقافية و 7 عروض حكواتي.

كما سيتم تكريم كل من الأستاذ المرحوم محمد عبد الهادي من درنة مؤسس حركة المسرح في ليبيا منذ عام 1931 والفنانة المسرحية سعاد خليل، وأكد حسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة إن الهيئة العامة للثقافة تقف على مقربه من كل المبدعين والفنانين والمثقفين والأدباء بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو قبلية.

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