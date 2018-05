“تعليم الوفاق”: تدريس “التركية” في الجامعات الليبية واستضافة الأتراك لتعلم ” العربية”

المتوسط:

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل، اجتماعًا مع عدد من مسئولي مؤسسة الأتراك والأقارب في المهجر، لبحث آليات التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر المؤسسة في تركيا، سفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح، مدير إدارة الملحقات وشئون الموفدين بالوزارة محمد العتوق، مدير مكتب شئون الوزارة محمود الحتويش، مدير مكتب التعاون الدولي سلطان عبد النبي والملحق الأكاديمي عبد اللطيف كشلاف.

واتفق المجتمعون، على تخصيص منح دراسية إضافية في إطار اتفاق ثنائي يبرم بين البلدين وذلك طبقا لمقترح وزارة التعليم الليبية المقدم في هذا الشأن، بعد مراجعته و اعتماده من الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

ومن جهته، أعلن وزير تعليم الوفاق، استعداد وزارته لاستقبال الطلبة الأتراك في عديد من التخصصات الدينية والإنسانية، بالإضافة إلى تمكين الجانب التركي من تدريس اللغة التركية في الجامعات الليبية، فضلا عن استضافة طلبة أتراك لتعلم اللغة العربية في ليبيا.

