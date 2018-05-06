الخارجية الليبية تبحث إمكانية عودة السفارة الكندية للعمل

طرابلس — سبوتنيك. وقال الأربد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، التقى وزيرة خارجية كندا يوم السبت 5 مايو/أيار 2018، واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا و كندا والقضايا ذات الاهتمام المشترك”، موضحا، أن ” الجانبان بحثا أوجه التعاون المختلفة و إمكانية استئناف عمل عودة السفارة الكندية للعمل من العاصمة طرابلس”.

وأضاف أنه “تم خلال المباحثات التطرق إلى ملف التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة والتعليم والتدريب للشباب الليبي في كافة التخصصات العلمية”.

وأشار مدير المكتب الإعلامي، أن “الوزير محمد سيالة، وجه دعوة لنظيرته الكندية لزيارة العاصمة طرابلس والدعوة من خلالها لكل الشركات الكندية والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال الكنديين للمساهمة في برامج إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا”.

يشار أن وزير الخارجية الليبية محمد الطاهر سيالة يشارك في أعمال الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو/أيار 2018، بالعاصمة داكا تحت شعار “القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام و التضامن و التنمية”.