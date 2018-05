السيطرة على حريق بمتنزه عين الشرشارة ترهونة (صور)

المتوسط:

أعلنت وحدة الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية ببلدية ترهونة، سيطرتها على النيران التي أندلعت في أشجار الجزء الشمالي من غابة منتزه عين الشرشارة السياحي.

وأضافت الوحدة، في تصريحات صحفية، مساء أمس السبت، أنها توجهت إلى مكان الحريق فور إبلاغها وقامت بإخماد النيران بالتعاون مع سكان المنطقة، مؤكدة أنه لا يوجد أي أضرار بشرية.

ومن جهته، قال مدير منتزه عين الشرشارة السياحي، إن سبب الحريق جاء بعد محاولة إحدى العائلات إشعال النار للطبخ أثناء التنزه داخل الغابة.

وأوضح مدير المنتزة، في تصريحات تليفزيونية، أن العائلة لم تتمكن من السيطرة على انتشار ألسنة النار التي أشعلتها، فخرجت عن السيطرة وأنتشر في أنحاء الغابة.

