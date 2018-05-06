بينهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب .. 34 نائباً يطالبون النائب العام برفع الحصانة عن كل من ورد إسمه فى تصريحات الحاسي

ليبيا – أصدر 34 عضواً في مجلس النواب بياناً موجهاً الى مكتب النائب العام طالبوه فيه برفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه فى تصريحات عادل الحاسي قنصل الوفاق بالاسكندرية المستقيل من منصبه .

وفي بيان صادر عنهم بوقت متأخر من مساء السبت وتلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، طالب النواب النائب العام بالتحقيق فى أي قضايا فساد او واسطة او محسوبية او استغلال لسلطة او منصب بغير وجه حق .

كما طالب البيان برفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه فى تصريحات الحاسي مساء الخميس على قناة 218 وذلك بعد التحقيق الاولى مع من أثاروا هذه القضية والجهات التابعين لها .

وختم النواب بيانهم ومن بينهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بأن طلبهم هذا يأتي منعاً للتلاعب والتزوير والتشهير وحفاظاً على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون بالداخل والخارج .

المرصد – خاص

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