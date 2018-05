“آثار المؤقتة” تبدأ تنفيذ مشروع متحف “شهداء سحاب”

المتوسط:

بدأت مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع متحف شهداء سحاب ببلدية طلميثة، حيث شملت أعمال المرحلة الأولى الأسبوع الماضي وضع أساسات المبنى والهيكل الخرساني .

وأوضحت المصلحة، عبر صفحة المكتب الإعلامي لها على فيس بوك، أن المتحف الجديد مصمماً بطراز حديث ومتكامل، وسيتم إنشائه في الجهة الأمامية للمبنى القديم.

وأضافت مصلحة الآثار، أن المبنى يحتوية على معمل ترميم، ومنظومة لإطفاء الحريق، ومنظومة أخرى للمراقبة عبر الكاميرات تحيط به بالكامل من الداخل والخارج لزيادة مستوى الأمان .

جدير بالذكر أن اسم المتحف يُعتبر تخليداً لذكرى شهداء الطائرة العمودية “سحاب mi35″، التي تحطمت في 10 فبراير عام 2017 م غرب حقل المبروك النفطي، خلال غارات جوية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في بنغازي.

