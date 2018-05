المتوسط:

يواصل الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان فعاليات الحملة التوعوية من مخاطر التدخين والتي ينظمها بالتعاون مع مكتب الثقافة الرجبان، تحت شعار (سليم).

ويتخلل هذه الحملة توزيع مطويات ومنشورات خاصة بالحملة من خلال فريق العمل، الذي يقوم بجولة على مدراس البلدية لتحذير من خطر التدخين.

وزار وفد الاتحاد، مدرسة شهداء الوخيم ومدرسة محمد فكيني ومدرسة الرجبان للتعليم الأساسي، في إطار نشر الحملة وتوعيتهم بمخاطر وأضرار التدخين الذي يسببه على المجتمع والفرد.

The post الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان يواصل حملته التوعوية ببلدية الرجبان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية