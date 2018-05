غارات جوية ليلية للجيش تخلف قتيلين في صفوف شورى درنة

المتوسط:

قتل إرهابي آخر في الغارات الجوية المكثفة التي شنها سلاح الجو على مواقع مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي فى منطقة الحيلة والظهر الحمر بالمدينة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الإرهابي يدعى ” محمد بودراعة” قتل في القصف الجوي لسلاح الجو على المدينة و الذي اسفر أيضا عن إصابة إرهابي آخر.

وأوضحت المصادر أن القصف يأتي فى ظل تواصل وصول تعزيزات الجيش إلى محيط المدينة وإلى قاعدة الابرق الجوية.

يشار إلى أن مصادر خاصة بالمتوسط،أعلنت، مقتل إلارهابي “صالح الماجري” في غارة جوية شنها سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان الجوية بمحور الظهر الحمر، هذا فيما تتواصل عمليات القوات المسلحة لحين تطهير المدينة من الإرهابيين.

