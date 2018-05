المتوسط:

أكدت مصادر مطلعة، سقوط 4 جرحي من عناصر شوري مجاهدي درنة ذراع تنظيم القاعدة إثر غارات الجيش الليبي اليوم على وسط مدينة درنة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الأحد، أنه تم نقل المصابين لمستشفي الهريش بالمدينة.

وكان الجيش الليبي قد كثف من غاراته الجوية الليلة على تمركزات الإرهابيين بواسطة المدفعية الثقيلة.

The post الجيش الليبي يكثف من عملياته وخسائر بشرية لدى شورى درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية