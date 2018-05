بالصور.. تظاهرة في طرابلس تنديدًا بجرائم الإرهاب  

المتوسطك

نظم عشرات من أهالي بلدية طرابلس، أمس السبت، تظاهرة تنديدًا بجرائم الإرهاب ودعما للمفوضية العليا للانتخابات، من أمام الفندق الكبير وجابت الشوارع والأحياء وصولًا إلى خيمة العزاء الرمزية بغوط الشعال.

ورفع المتظاهرين شعار نعم للدستور والانتخابات عبر لوحات ورايات قماشية مكتوب عليها أيضًا لا للإرهاب – نعم للإنتخابات – نعم للاستفتاء على الدستور نعم لتوحيد المؤسسات السياسية والمالية والأمنية.

وقدم المتظاهرين العزاء بالخيمة الرمزية بغوط الشعال التي نصبها شباب وأهالي المنطقة والمجلس البلدي لبلدية حي الأندلس، معلنين تضامنهم مع أهالي الشهداء.

وكان في استقبال المشاركين مجموعة من مواطنين المنطقة والنشطاء وأعضاء المجلس البلدي وعميد بلدية حي الاندلس المكلف.

