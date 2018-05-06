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الإفراج  عن “البرعصي” من سجن قرنادة بعد إثبات براءته

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت السلطات الأمنية بسجن قرناده، الإفرج عن عبدالله محمد البرعصي، مواليد 1986، بعد التحقيق من براءته وإسقاط كل التهم المنسوبة إليه مساء أمس السبت.

وعرضت “قناه ليبيا روحها الوطن” عبر برنامج لها، اعترافات لـ”البرعصي” في 3 يناير 2018 بعد إلقاء القبض عليه من قبل أفراد مديرية أمن مرتوبة شرقي مدينه درنة أثناء تواجده في محطه الوقود ” مرتوبه .

وبدوره، أقام  عبدالله البرعصي، دعوة قضائية بعد إثبات براءتته، لدي النيابه العسكرية للمطالبة برد حقوقه.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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