الإفراج  عن “البرعصي” من سجن قرنادة بعد إثبات براءته

أعلنت السلطات الأمنية بسجن قرناده، الإفرج عن عبدالله محمد البرعصي، مواليد 1986، بعد التحقيق من براءته وإسقاط كل التهم المنسوبة إليه مساء أمس السبت.

وعرضت “قناه ليبيا روحها الوطن” عبر برنامج لها، اعترافات لـ”البرعصي” في 3 يناير 2018 بعد إلقاء القبض عليه من قبل أفراد مديرية أمن مرتوبة شرقي مدينه درنة أثناء تواجده في محطه الوقود ” مرتوبه .

وبدوره، أقام عبدالله البرعصي، دعوة قضائية بعد إثبات براءتته، لدي النيابه العسكرية للمطالبة برد حقوقه.

