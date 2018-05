رئيس مجلس “بني وليد” يشارك في لقاء المصالحة بين أبناء قبيلة السكبة

المتوسط:

شارك رئيس المجلس المحلي بني وليد علي النقراط، مساء أمس السبت لقاء المصالحة بين أبناء قبيلة السكبة، بحضور كبير من مشايخ وحكماء وأهالي قبائل ورفلة من داخل المدينة وخارجها.

وأكد رئيس المجلس المحلي بني وليد، أهمية الصلح والمصالحة بين أبناء المدينة الواحدة.

وشارك في اللقاء عدد من القبائل والمدن والمسؤولين والمؤسسات حيث ألقيت خلال لقاء الصلح عدد من الكلمات التي أشادت بالجهود المبذولة.

جدير بالذكر أن مدينتنا بني وليد تشهد في الآونة الاخيرة عدة لقاءات صلح بين أفراد القبيلة الواحدة في لإطار توحيد كلمة الشعب الليبي.

