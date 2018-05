المتوسط:

أحتفلت جمعية بادو البيئية، مساء أمس السبت، باليوم العالمي للطيور المهاجرة، حيث نظمت لرحلة تعليمية بالتعاون مع الجمعية الليبية للطيور.

وهدفت الرحلة التعليمية التي توجهت لبحيرة فروة وسبخة أبوكماش، وشارك فيها طلبة كلية العلوم – جامعة طرابلس، للتعريف بالطيور المهاجرة وأماكن تواجدها.

ووجهت الجمعية، الشكر لمديرية الأمن زوارة والهلال الأحمر بالبلدية ومركب فرواة لتربية الأسماك لتعاونهم في إحياءهذه المناسبة التي يحتفل بها في كل أنحاء العالم.

The post بمشاركة جامعة طرابلس.. “بادو البيئية” تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية