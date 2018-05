المتوسط:

شاركت شركة الخليج العربى للنفط، فعاليات الدورة 50 لمعرض تقنيات النفط والغاز OTC من (1969) والتى تقام هذا العام 2018 بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية.

ومثل الشركة وفدًا برئاسة محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربى للنفط،المشارك من المؤسسة الوطنية للنفط, ويضم كل من: رئيس مجلس إدارة شركة شمال إفريقيا للمسح الجيوفيزيائي عبدالباسط الرفاعي، رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جِبْرِيل الدرسي.

ومن شركة مليتة النفط والغاز مسعود مادي مدير حقل أبوالطفل، عبدالحميد العود مراقب العمليات والصيانة بشركة المبروك للعمليات النفطية، ميلاد شعوبة مراقب حقل 103 بشركة الزويتينة للنفط، خالد سعد بقر مراقب الصيانة بحقل الواحة بشركة الواحة للنفط.

وشارك الوفد الممثل للمؤسسة الوطنية للنفط فى كل فعاليات وأنشطة المعرض وأطلع على جميع التقنيات الحديثة فى كل مجالات النفط والغاز مثل العمليات النفطية والإنتاج والطاقة والصيانة والحفروالصحة والسلامة والبيئة لإمكانية استخدامها لحل المشاكل التقنية بالحقول النفطية التابعة للقطاع.

وعقد الوفد،عدة اجتماعات مع الشركات العالمية العاملة فى مختلف التخصصات فى مجال النفط والغاز والسلامة والبيئة، داعيًا هذه الشركات لزيارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتعزيز التعاون والاستفادة من التقنيات بهذه الشركات وتوضيح أهمية قطاع النفط فى ليبيا.

The post “الخليج العربي للنفط” تشارك بمعرض ” OTC” في أمريكا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية