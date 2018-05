المتوسط:

شاركت ليبيا، مساء أمس السبت، في انطلاق أعمال الدورة التاسعة بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وضم الوفد الليبي المشارك في الدورة المنعقدة بمقر المنظمة في تونس، الدكتور عبدالمنعم أبولائحة الأمين العام للجنة الوطنية وعضو المجلس التنفيذي عن دولة ليبيا، علي العباني مندوب ليبيا الدائم لدى الألكسو، رافع شريحة اختصاصي برامج باللجنة الوطنية وصلاح المسلاتي من المندوبية الليبية بالألكسو.

وترأس الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور محمد صفوت رئيس المجلس التنفيذي والدكتور سعود الحربي مدير عام المنظمة وبحضور حسين اليزيدي أمين عام المجلس التنفيذي والأعضاء.

وتناولت الجلسة الافتتاحية اعتماد بنود جدول أعمال الدورة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الثامنة بعد المائة للمجلس التنفيذي، ومناقشة مشروع جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة.

The post ليبيا تشارك في فاعليات الدورة 109 للمنظمة العربية للتربية والثقافة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية