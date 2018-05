المتوسط:

ألتقى وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل، نائب رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA), على هامش زيارته لتركيا, لبحث أوجه التعاون في مجال التعليم التقني والفني.

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر الوكالة، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقنية والفني “عادل الزنداح ” ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة “محمد العتوق” ومدير مكتب شؤون الوزارة “محمود الحتويش” ومدير مكتب التعاون الدولي “سلطان عبد النبي”.

وبحث الطرفان، آليات تبادل الخبرات وتأهيل وتطوير المدربين العاملين بالكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية والفنية الليبية، والمساهمة في صيانة الآلات والمعدات والمعامل والورش لصالح تلك المعاهد والكليات.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على تكليف من الجانب الليبي رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ” عادل الزنداح” ومن الجانب التركي مسؤول التعاون في افريقيا والشرق الاوسط “ارسلان” وذلك للتحضير والتنسيق لهذا الشأن.

كما اتفق الجانبان على العمل على رفع كفاءة مدربي التعليم الفني المتوسط بليبيا، وذلك من خلال ايفاد مدرب واحد في كل تخصص لدولة تركيا، ولمدة شهر بما لا يزيد عن 5 مدربين في كل دفعه.

إلي جانب ذلك تم الاتفاق على إرسال متخصص لصيانة الآلات والمعدات في ليببا، وتدريب خريجي المعاهد المتوسطة من المتميزين لتطوير مهاراتهم.

The post وزير “تعليم الوفاق” يبحث مع وكالة “TIKA” آليات تطوير المدربين بكليات التقنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية