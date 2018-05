رئيس لجنة «عودة النازحين» يزور منطقة الجعافرة

المتوسط:

تفقد رئيس لجنة عودة النازحين والمهجرين بالمجلس الرئاسي، الدكتور محمد الفاضل محمد جبران، أمس السبت، منطقة قطيس فى بئر عجاج وخيار بمنطقة الجعافرة للوقوف على الإشكاليات والاحتياجات الملحة للمنطقة.

وتهدف الزيارة أيضًا، إلى تقييم حجم الأضرار التي وقعت على البيوت والمزارع نتيجة الاشتباكات والنزاعات المسلحة السابقة التي تم حصرها ورصدها.

وأكد “جبران”، أن هذا التقييم سيقدم إلى صندوق جبر الضرر، موضحًا أن هناك عدد من العائلات والسكان النازحين والمهجرين رجعوا إلى مناطقهم.

