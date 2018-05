رئيس «العليا للامتحانات» يتفقد القاعات الجامعية بـ«القره بوللي- قصر الأخيار- مسلاته»

المتوسط:

تفقد رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة، أمس السبت، القاعات والمدرجات الجامعية المستهدفة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للطلبة المتقدمين من بلديات (القره بوللي – قصر الأخيار – مسلاته).

وشملت الجولة التفقدية لرئيس اللجنة، كلية الهندسة والمعهد العالي للعلوم التقنية بالقره بوللي وكلية الآداب والعلوم بقصر الأخيار وكلية الآداب والمعهد العالي للعلوم والتقنية وكلية الهندسة التقنية بمسلاته.

وأكد “جمعة”، استعدادات الكليات والمعاهد العليا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، مشددًا على أهمية الووقف على احتياجاتهم اللازمة التي تساعد على توفير البيئة الامتحانية المناسبة للطلاب.

وتابع رئيس اللجنة في حديثه للمسجل العام بجامعة المرقب: “الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية من بلديات القره بوللي سيجرون امتحاناتهم بكلية الهندسة والمعهد العالي للعلوم التقنية بالقره بوللي، بينما يجري الطلبة المتقدمين من بلدية قصر الأخيار امتحاناتهم في كلية الآداب بقصر الأخيار، فيما يجري الطلبة المتقدمين من بلدية مسلاته امتحاناتهم في كلية الآداب والمعهد العالي للعلوم والتقنية وكلية الهندسة التقنية بمسلاته”.

ورافق رئيس اللجنة العليا للامتحانات، خلال الجولة الميدانية قام عدد من أعضاء اللجنة والمسجل العام لجامعة المرقب نور الدين الطوير ومراقبي التعليم ببلديات (القره بوللي -قصر الأخيار – مسلاته).

