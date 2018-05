“صحة بنغازي” تنظم حلقة نقاش عن مرض السكري والصيام

المتوسط:

نظم المركز الصحي بوعطني، بإشراف مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي، أمس السبت، محاضرة وحلقة نقاش عن مرض السكري والصيام.

وجاءت حلقة النقاش، التي حضرها مديرا مكتبي التفتيش والمتابعة، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي، مدير المركز الصحي بوعطني، مدير الشؤون الطبية، منسقة التثقيف الصحي والعناصر الطبية والطبية المساعدة وعدد من المترددين على المركز، ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتضمنت المحاضرة، التي ألقتها اختصاصية الباطنة والسكري الدكتورة زكية بالخير، التعريف بمرض السكري وأنواعه، والمرضى الذين يستطيعون الصيام، والذين قد يشكل الصيام خطرا على صحتهم، وأهم المشاكل التي قد تحدث لبعض مرضى السكرى،

كما تحدثت عن أعراض وخطورة انخفاض مستوي السكر في الدم أثناء الصيام وكيفية الوقاية منه أو إسعافه ، وأكدت على ضرورة قياس مستوى السكر في الدم عدة مرات في و تناول كمية كافية من السوائل، وتناول الغداء الصحي، وتناول عدة وجـــبات صغيرة، وتأخير وجبة السحور ما أمكن، وممارسة النشاط البدني في الفترة المسائية، وتناول العلاج بانتظام وحســــــب إرشـــادات الطبيب.

وتتطرقت المحاضرة أيضا لعرض شريط توعوي عن مرض السكري والصيام، وتم توزيع المطبوعات التوعوية، وفي ختام المحاضرة فتحت حلقة النقاش تناولت عديد النقاط المتعلقة بمرض السكري.

