المتوسط:

شارك رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المصغرة، المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 12 مايو الجاري، بمدينة طرابلس على ملعب نادي المدينة.

وحضر حفل الافتتاح، النائب بالمجلس الرئاسي السيد أحمد عمر معيتيق، رئيس هيئة الشباب والرياضة زياد قريرة، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المصغرة أشرف صالحة، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين الطويلب وعدد من ضيوف البطولة وجمهور غفير.

وقدمت في حفل الافتتاح فقرات استعراضية تعبرعن ليبيا، رسم الأطفال خلالها لوحات فنية رائعة تعبر عن المحبة وتدعو للسلام لكل الليبيين تفاعل معها الجمهور.

وتعد هذه البطولة تأسيسية حيث تقام لأول مرة على مستوى أفريقيا، ويشارك فيها 8 دول بالإضافة إلى ليبيا، وستتأهل الأربع منتخبات الأولى في ترتيب البطولة لبطولة العالم مباشرة.

The post رئيس «العامة للثقافة» يشارك في افتتاح حفل«أمم أفريقيا لكرة القدم المصغرة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية