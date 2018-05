المتوسط:

نظمت صالة راما للمناسبات الاجتماعية بباب بن غشير بطرابلس، أمس السبت، ورشة عمل تحضيرية بمبادرة شبابية لانعقاد المؤتمر الأول لشباب ليبيا.

وتناولت الورشة، عدة محاور منها النزعات المحلية والمصالحة الاجتماعية، أجسام الثمتيل الشبابية، الشباب والمراحل الانتخابية المقبلة وتولى المناصب القيادية وصنع القرار.

وشارك في الورشة، الهيئة العامة للثقافة مثمثلة فى أكرم الكاتب عضو اللجنة التسييرية بالهيئة وخالد بالحاج مدير مكتب ثقافة طرابلس المركز والدكتور خليفة الحامدى مدير إدارة الإعلام بالهيئة ومها صقر مدير مكتب تمكين المرأة.

وتهدف هذه الورشة إلى ان تكون ليبيا موحدة وتحت مسمى واحد وبناء دولة القانون وفض النزعات المسلحة والصرعات السياسية والحزبية والايدولوجية والخروج بدولة مدنية بعيدة عن الانقسامات السياسية او جهات حزبية متطرفة.

كما تدعوا الورشة إلى الحوار والوصول إلى هدف سامى يسهم فى نهوض وبناء الدولة الليبية وتكوين جسم شرعى يمثل كافة الشباب وإيجاد حلول للصرعات السياسية والعسكرية والوصول الى المصالحة الوطنية الشاملة وكذلك الحفاظ على الموارد الشابة من الهجرة وتعزيز الوطنية الليبية والدفع بالشباب فى تولى المناصب القيادية بمؤسسات الدولة.

ويشار إلى أن هذا المؤتمر يهدف لإنشاء قاعدة شبابية ذو كفاءات عالية للتطوير وإحداث تغيير إيجابي وتولى المسؤولية الإدارية والاجتماعية والسياسية.

The post ورشة عمل تحضيرية لانعقاد المؤتمر الأول لشباب ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية