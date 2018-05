«العالي  للتقنية الزراعية» يحتفل بالمهرجان السنوي لعام 2018

المتوسط:

أحتفل المعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية بالغيران، أمس السبت، بالمهرجان السنوي لعام 2018 تحت شعار “معهدنا يجمعنا”، بالتعاون مع جمعية الإفياء لخريجي المعهد.

وشارك في الحفل عدد من مدراء المعاهد التقنية العليا ومدراء المعاهد الفنية المتوسطة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية الغيران.

وبدأ الحفل بأيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني ثم توالت الكلمات التي أشادة بتطوير وتحديث المعهد كمؤسسة تقدم خبرات في مجال التقنيات الزراعية تضاهي الخبرات والكفاءات الدولية لاسيما طلاب وأساتذة المعهد قدموا مشاريع وأفكارفي التقنية الزراعية يشهد لها بالبنان.

وتخلل الحفل، عرض أفضل مشروع تخرخ حول نموذج لدراسة أولية لميكنة الزراعة، حيث تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين وافتهم المنية وتكريم من هم على فراش المرض والمتقاعدين في لمسة وفاء من زملائهم بالمعهد، وتم إفتتاح معرض لمشاريع وأعمال الطلبة يعكس جودة التعليم التقني والفني.

وحضر الحفل “د.حافظ سعيد” مدير إدارة التخطيط والمتابعة ممثلاً عن رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني و”م. فرج إعبان” عميد بلدية جنزور و”م. موسى الجطلاوي” مدير إدارة الشؤون الفنية و”م. عادل طاهر الشويهدي” مدير مكتب التعاون الفني و “م. خالد غرودة” رئيس قسم اعتماد المؤهلات العلمية و” أ. بشير الشتيوي” رئيس قسم التوجيه الفني العام بإدارة المعاهد الفنية المتوسطة.

