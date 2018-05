المتوسط:

أعلن ميناء مصراتة البحري، وصول 60 ألف طن قمح قريبًا، موضحًا أن إجمالي واردات ليبيا من القمح بلغت 540 ألف طن خلال 9 أشهر.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس الهيئة الاستشارية بجهاز ديوان المحاسبة، عبدالباسط جبوع، أن ليبيا تستهلك مليون طن قمح في العام.

وتابع “جبوع”، في تصريحات صحفية، إنه لو تم دعم قطاع الزراعة سيقلل حجم استهلاك القمح حيث سيتم إنتاج 30% محليًّا، وسيتم استيراد 70% فقط.

