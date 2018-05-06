طبي بنغازي وطبرق يبحثان التعاون المشترك

عقد صباح أمس السبت اجتماع موسع بمدينة بنغازي ما بين مركز طبرق الطبي، ومركز بنغازي الطبي وذلك لبحث الأمور المتعلقة بالتعاون الطبي المشترك.

وأوضح مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن الاجتماع بحث سبل التعاون الطبي بين الجانبين، وإمكانية توطين العلاج بداخل ليبيا.

هذا واتفق مركز طبرق الطبي الفترة الماضية مع أطباء زوار من مختلف مناطق ليبيا لإجراء عمليات في التخصصات الطبية المختلفة والتي تجرى خارج الوطن بمبالغ هائلة بالإضافة إلى الجهد المبزول في السفر.

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