انطلاق موسم الحصاد بالساحل الليبي

بدأ بمنطقة الساحل الليبي انطلاق موسم الحصاد (يقول الليبيون الزرع) أي القمح والشعير .. ومحصول هذا الذهب يحين موسم حصاده واوان نضجه بوقت واحد ويكون عادة بشهر ابريل واخره ويتأخر احيانا لبداية شهر مايو، اما طول مدة الحصاد فلها علاقة بكبر المساحة المزروعة … ورحلة البداية التي يسلكها الفلاحون ليصلوا لهذه النتيجة رحلة شاقة وطويلة تبدأ في اواخر شهر نوفمبر واوائل ديسمبر وتحديدا بعد سقوط اول زخات المطر فيخرج بعدها الاهالي لحقولهم لينثروا بذور القمح والشعير على كل تلك المساحات والتي عادة ما يكونون قد قلبوا تربتها مسبقا لاستقبال البذور الجديدة لمواسم زرعهم، فينثرون بذورهم وهم يرددون التسابيح والادعية لله ليوفقهم في عملهم هذا ويكسبهم نظير جهدهم موسما يكوم حصاده (صابة) كما يرددون بالعامية.

يقول الحاج (محمد الجحاوي) وقد وجدناه وحيدا بحقله.. مواعيد الحصاد تكون في الصباح الباكر حتى يسهل الحصيد… ونستمر في العمل إلى 10 أو 11 صباحاً … وفى فترة المساء يكون الموعد من 5 إلى أذان المغرب ..والحصاد كما ترى صحيح انه متعب لكنه مناسبة لجمع العائلة كلها للمشاركة بالعمل الا انهم يحولون الأمر الى متعة فهم احيانا يعدون افطارهم ووجبات الغداء بالحقول وهذا الامر يفرح الاطفال كثيرا وانا لوحدي اليوم لأننا لتونا انهينا عملنا ولم يتبق الا ايام لتأتي آلة (التربية) لنجمع ما تبقى من اعواد السنابل بعد ان درسنا وجمعنا كل الحب الذي نحتاجه اما ما تبقى فهذه الالة تجمعه لنخزنه كأعلاف لمؤنة الشتاء لحيواناتنا ومواشينا.

وعن هذا الموسم اجابنا عمي محمد (صابا والحمد لله) فبتقدير من الله فهذا العام رزق الله زرعنا بالغيث النافع فنحن بالساحل زرعنا بعلي فنجاحه من عدمه يعتمد على المطر على عكس اخوتنا بالجنوب وخاصة بالمشاريع فزرعهم مروي ومع ان حصادهم ثابت المواعيد لكن شتان بين المحصولين.

اخيرا تركنا عمي محمد يحصد بيديه ما تبقى وما فات على جمع العائلة جمعه وحصاده في حين كنا نسمع تسابيحه وادعيته وهو يشكر الله على ما اعطاه من غيث نافع نتج عنه هذا الزرع (الصابا) وحصاد موسم ناجح.

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