34 نائباً يطالبون النائب العام التحقيق في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين

طالب 34 عضواً من مجلس النواب النائب العام، الشروع بالتحقيق في أية قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال للسلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني.

ودعا النواب في بيان حصلت قناة ليبيا على نسخة منه، التحقيق في القضايا التي أثيرت إعلاميا، ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها عدد من المسؤولين والنواب بالفساد المالي والإداري.

كما وجه النواب، النائب العام باتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية، مطالبين بإجراء التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعة لها، وذلك منعاً للتلاعب والتزوير والتشهير، إلى جانب الحفاظ على المال العام وسيادة القانون في الداخل والخارج.

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