ماذا قال شنبور عن سبب إعفائه من منصبه؟

في أول رد فعل لإقالته من منصبه، طالب مدير الإدارة العامة لأمن السواحل في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق طارق شنبور، المسؤولين غير القادرين على تأدية واجبهم بالتنحي.

وأرجع شنبور في تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك” سبب إقدام وزير داخلية الوفاق عبدالسلام عاشور، على إعفائه من مهامه إلى انتقاده للوزير خلال منشور له على صفحة مكتب الإعلام بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة داخلية الوفاق بموقع “فيس بوك”.

موضحًا أنه انتقد الزيارات الميدانية لعاشور، مشددًا على أنها لا ترقى إلى المستوى المهني المطلوب، مضيفاً أنها بالنسبة لهم كضباط مهنيين مثل حضور الكرنفالات.

ولفت شنبور إلى أن زيارات مسارح الجرائم والتقاط الصور والاستنكار والتنديد، ما هي إلا دليل على الفشل الذريع في مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أنه يعد تضليلًا للرأي العام، فيما يدفع ثمن هذا الفشل المواطن البريء.

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