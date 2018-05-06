تنفيذ خطة أمنية بين المكونات العسكرية والأجهزة الأمنية في طرابلس

عقد وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور اجتماعاً السبت لبحث الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن الاجتماع الذي عقد على هامش تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للإنتخابات في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء، تخلل مناقشة آلية تنفيذ الخطط الأمنية بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي تفضي إلى تحقيق الأمن والأمان في العاصمة طرابلس.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور، رئيس الأركان العامة وأمر الحرس الرئاسي، إلى جانب رئيس المخابرات العامة، ورئيس المباحث الجنائية، إضافة إلى أمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.

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