انطلاق فعاليات مهرجان رمضان للتسوق في دورته الثانية

خاص

تنطلق صباح اليوم الاحد السادس من مايو فعاليات مهرجان رمضان للتسوق في دورته الثانية علي ارض معرض طرابلس الدولي برعاية الهيئة العامة للمعارض وتنظيم شركة جسر التواصل لتنظيم المعارض والمؤتمرات وستستمر فعاليات المهرجان حتي الثالث عشر من مايو الجاري.

يقول صلاح الدين حمزة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض نسعي الي اقامة هذا المهرجان للمساعدة في توفير احتياجات ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار منافسة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

واضاف نسعي الي توصيل رسالة مفادها لن نتوقف عن العمل ولن تثني الافعال الارهابية عزائمنا علي مواصلة المشوار وسيظل معرض طرابلس الدولي الواجهة الاقتصادية والتجارية التي تمثل مختلف الانشطة في ليبيا مؤكداً ان تعاون الشركات الوطنية كان في المستوى المطلوب وهو ما يعول عليه خلال هذه المرحلة.

واكد ” حمزة ” علي مشاركة 70 شركة محلية بالإضافة الي عدد من وكلاء الصناعات الأجنبية .

وتقول فتحية الاطيوش المدير التنفيذي للمهرجان نهدف من خلال هذه الفعاليات الي توفير مكان للشركات والمؤسسات التي مجال نشاطها توفير سلع ومستلزمات رمضان بأسعار منافسة .

واضافت اهم المنتجات المعروضة ستتضمن المواد الاستهلاكية الاساسية بالإضافة الي عديد الصناعات الغذائية كالعسل وزيوت الزيتون والتوابل والحبوب وصناعة رب التمور والملابس والاغطية والمفروشات وستقوم العديد من الشركات المشتركة في هذه الفعاليات بتوفير السلع بالبطاقة المصرفية وبسعر الكاش .

وأشارت إلى أن ايقاف الاعتمادات المصرفية حال دون مشاركة الكثير من الشركات التي كانت متواجدة في دورة المهرجان الاولي مضيفة نعول علي الشركات التي نالت اعتمادات مصرفية نظير توفير سلع مازالت تتحفظ بجزء منها .

يذكر بأن الشركة العامة للمطاحن والاعلاف هي الشركة العامة الوحيدة المشاركة والتي ستقوم بتوفير سلع ” المكرونة والسميد والدقيق والكسكسي ” بسعر تجاري منافس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية