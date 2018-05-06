البريقة: مخزون الوقود مطمئن

خاص

اوضح احمد المسلاتي مدير مكتب الاعلام بشركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود بمستودعات الشركة بكميات مناسبة .

وعلق علي الازدحام الموجود بمحطات بيع الوقود قائلاً ” رغم التطمينات المستمرة نتفاجأ بالازدحام علي محطات الوقود بدون سبب حقيقي وكشركة لم نفهم الخلل الموجود والذي لا نعلم هل يرجع لزيادة الكثافة السكانية في مدينة طرابلس او لانقطاع التيار الكهربائي او لأسباب نجهلها ” .

كما قال قبل 3 ايام زودت الناقلة ” انوار ليبيا ” مستودعاتنا بنحو 34 مليون لتر والآن ترسو الناقلة ” ريزبون ” وعلى متنها أكثر من 34 مليون لتر من الوقود .

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