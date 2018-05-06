موازنة الأسعار تواجه نقص السلع بسبب ايقاف اعتماداته

خاص

أكد مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني استمرار تسجيل الليبي في البوابة الالكترونية التي تم استحداثها بناءً علي القرار الصادر عن المجلس الرئاسي الذي ينص على توفير سلة غذائية للمواطنين وفقا للرقم الوطني وإصدار منظومة الجمعيات الاستهلاكية وكذلك بطاقة الأسرة.

وأوضح بأن عدد الليبيين المسجلين في البوابة 4434454 مليون مواطن وعدد 777295 اسرة ليبية .

وقال إن المنظومة تسمح لكل مواطن بالتسجيل مرة واحدة فقط في الجمعية التي يختارها حسب محل إقامته بغض النظر عن مدينته الأصلية .

وأضاف ” الشيباني ” نجحنا في توفير السلع الاستهلاكية لكل الليبيين في كل مدن ليبيا غير ان الصندوق قد يعجز عن توفير السلع للمواطنين ان استمر مصرف ليبيا المركزي في ايقاف اعتمادات الصندوق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية