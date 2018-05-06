بشر يبحث مع الصحة العالمية المشاكل الصحية في مراكز إيواء المهاجرين

بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر مع منظمة الصحة العالمية المشاكل الصحية التي يعاني منها نزلاء مراكز إيواء المهاجرين.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس على صفحته الرسمية، أن الاجتماع تخلل مناقشة الأمراض المعدية، وكيفية علاجها، إلى جانب آلية حماية رجال الشرطة داخل المركز من انتقال الأمراض.

هذا وشدد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضرورة تقديم الخدمات للمهاجرين في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن اللقاء شهد حضور، وزير الصحة في حكومة الوفاق الدكتور عمر الطاهر، ومندوب عن خفر السواحل ومندوب عن مركز الأمراض السارية، إلى جانب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة.

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