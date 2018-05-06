معيتيق يعلن انطلاق بطولة كأس أفريقيا المصغرة لكرة القدم

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، انطلاق بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة خلال الاحتفالية التي أقيمت بنادي المدينة، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة، ورئيسي الهيئة العامة للشباب والرياضة زياد قريرة، والثقافة حسن أونيس، ورؤساء اتحادات ليبيا، الصومال، مصر، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الأندية الرياضية في ليبيا.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أشاد في كلمته أمام الحضور بالجهود التي بذلت من الجهات ذات العلاقة من أجل الإعداد لهذا الحدث الرياضي الأفريقي الذي ينطلق لأول مرة على مستوى أفريقيا من طرابلس.

وأكد أن إقامتها في ليبيا خلال هذه المرحلة التي تعيشها يبعث رسالة للعالم بأنها بخير وأصبحت تتعافى، وستنهض بسواعد أبنائها رغم المحاولات الفاشلة للنيل منها وشدها للوراء.

ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة أسبوع منتخبات كل من ليبيا، ساحل العاج، الصومال، غانا، السنغال، تونس، جنوب افريقيا، نيجيريا. حيث افتتحت مباريات المجموعة الأولى في البطولة بين المنتخب الوطني، ومنتحب ساحل العاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية